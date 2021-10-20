Почти половина россиян считают, что для нормальной жизни достаточно от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Согласно опросу, который оказался в распоряжении газеты РБК, женщины чаще мужчин указывают меньшие суммы для комфортной жизни.

Самые высокие запросы у россиян в возрасте от 30 до 49 лет. Самые скромные у тех, кому больше 60. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще всего хотели бы получать в месяц более 150 тысяч рублей.