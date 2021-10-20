Элла Памфилова просит полицию и власти Московской области проверить организацию выборов в Королеве

Глава Центризбиркома Элла Памфилова просит полицию и власти Московской области проверить организацию выборов в подмосковном Королеве. Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на советника главы Королева, инструктирует руководителей избирательных комиссий и объясняет, как обеспечить вброс голосов в поддержку партии «Единая Россия». Тогда ЦИК направлял в город группу своих представителей, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
2021-10-20T12:35:18+03:00
2021-10-20T12:35:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 20 октября 2021
Загрузка комментариев...