Элла Памфилова просит полицию и власти Московской области проверить организацию выборов в Королеве

Глава Центризбиркома Элла Памфилова просит полицию и власти Московской области проверить организацию выборов в подмосковном Королеве. Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на советника главы Королева, инструктирует руководителей избирательных комиссий и объясняет, как обеспечить вброс голосов в поддержку партии «Единая Россия». Тогда ЦИК направлял в город группу своих представителей, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.