Вновь госпитализирован ректор московской Высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Как сказал агентству РИА «Новости» его адвокат, это связано с проблемами с сердцем.

На прошлой неделе стало известно о задержании Зуева по делу о хищении более 20 миллионов рублей у Фонда новых форм образования. По этому делу также проходит бывший зам.министра просвещения Марина Ракова. Суд назначил ему в виде меры пресечения домашний арест. По словам коллег Зуева, силовики забрали его из больницы, где он находился с гипертоническим кризом и почти 30 часов его допрашивали. Сам он вины не признает.