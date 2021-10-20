Россия сожалеет в связи с тем, что США отказались от встреч по Афганистану в московском формате

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, они сохраняют надежду, что американская сторона поддержит итоги переговоров. В российскую столицу уже прибыла делегация группировки Талибан, которая захватила в середине августа власть в Афганистане.

Вашингтон, как считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко, не видит особого смысла в переговорах с талибами на московской площадке. Малашенко полагает, что никаких серьезных решений на предстоящих переговорах принято не будет.

В России группировка «Талибан» признана террористической и запрещена.