Столичная мэрия хочет получить доступ к камерам наблюдения в торговых центрах

Чиновники объясняют это желанием проследить за соблюдением масочного режима. Все московские торговые центры должны будут подключить камеры у входных групп к единой системе хранения данных мэрии с тем, чтобы власти могли следить за тем пускают ли горожан внутрь без масок. Как сообщает издание «Коммерсантъ», около 300 объектов игнорируют требования еще с прошлого года. Теперь же, в случае повторения комплекс могут закрыть. Как полагают в мэрии, серьезной нагрузки на систему этот шаг не вызовет, добавив всего лишь 1% к общей массе работающих камер. Впоследствии возможно и распознавание отдельных нарушителей, которые будут штрафоваться, однако здесь многое зависит от разрешения камеры, ракурса и других деталей. В данном случае речь скорее идет о важной статистике, которая позволит понять, насколько пунктуально граждане относятся к соблюдениям установленных правил.

Вместе с тем эксперты полагают, что интеграция может создать дополнительные возможности и для преступников в их попытках получения доступа к базам данных мэрии.