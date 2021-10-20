Сразу два российских клуба проведут сегодня домашние матчи в Еврокубках. «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге итальянский «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов. «Спартак» сыграет с английским «Лестером» в рамках группового этапа Лиги Европы. Оба российских клуба через две недели сыграют с теми же соперниками, но только в гостях.
2021-10-20T11:38:56+03:00
2021-10-20T12:11:11+03:00
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11:38, 20 октября 2021
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