Сразу два российских клуба проведут сегодня домашние матчи в Еврокубках. «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге итальянский «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов. «Спартак» сыграет с английским «Лестером» в рамках группового этапа Лиги Европы. Оба российских клуба через две недели сыграют с теми же соперниками, но только в гостях.