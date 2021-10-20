Россия, как передает Bloomberg, связывает увеличение поставок газа в Европу с запуском «Северного потока — 2»

Россия, как передает агентство Bloomberg, связывает увеличение поставок газа в Европу с запуском трубопровода «Северный поток — 2». Москва, по словам источников агентства, готова согласиться на поставку дополнительных объемов при твердых гарантиях того, что проекту дадут работать. В Кремле эту информацию пока не комментировали.

В свою очередь в Европе неоднократно говорили, что Россия хочет использовать ситуацию с ростом цен на газ для того, чтобы вынудить Запад дать разрешение на работу Северного потока-2. В Европарламенте даже обвиняли российскую сторону в манипуляциях и попытках обратить газовый кризис в свою пользу. В России настаивают на том, что объемы поставляемого газа соответствуют заключенным контрактам.