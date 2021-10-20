Каждое четвертое преступление в России совершается в пьяном виде. Согласно статистическим данным МВД, всего с начала года было совершено более 18 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Это почти на четверть выше аналогичного периода прошлого года.

Ущерб от действий злоумышленников составил почти 350 миллиардов рублей и это на 12% меньше, чем годом ранее, — говорится в материалах ведомства, которые оказались в распоряжении агентства ТАСС.