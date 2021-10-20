В России остались только два региона, где еще не ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Об этой мере, как пишет РБК, пока не объявили в Калмыкии и Ингушетии.

Между тем сегодня решение об обязательной вакцинации от коронавируса приняли в Ставропольском крае. Это, в частности, коснется работников социальной сферы и общепита. Кроме того, обязательную прививку, по словам руководства края должны сделать те, кто имеет большое количество контактов.