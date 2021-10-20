В России новый максимум смертей от коронавируса за сутки. На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, эта цифра составила 1028 человек. Второй день подряд смертность от коронавируса в стране находится выше отметки в тысячу умерших за сутки. Всего в стране было выявлено за сутки чуть более 34 тысяч новых случаев заражения.

Россияне отчасти сами несут ответственность за рост заболеваемости коронавирусом, — считает научный сотрудник University college London Владимир Пастухов. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что люди не хотят вакцинироваться. Владимир Пастухов добавил также, что многие получают отвод от прививки по состоянию здоровья. ,