Силовики задержали высокопоставленного сотрудника Роскосмоса Марата Арустамова. Он отвечал за строительство объектов недвижимости.

Задержанного подозревают в мошенничестве в особо крупном размере – пишет газета «Коммерсант». По словам следователей, он получал так называемые откаты за финансирование работ, которые проводила сторонняя строительная компания, занимавшаяся возведением недвижимости на космодроме «Восточный». Арустамов является заместителем директора Центра эксплуатации объектов наземной инфраструктуры. Как сообщили источники издания, показания на сотрудника Роскосмоса дал ранее задержанный по подозрению в афере директор строительной фирмы.

По сообщениям источников газеты, Арустамова задержали в Москве после проведения внутренней проверки в Роскосмосе, а затем самолетом отправили в Благовещенск.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин жестко раскритиковал гендиректора центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Глава корпорации был недоволен ходом ведения строительных работ на космодроме.