Израильскому премьеру сегодня представят проект, который позволит въезжать в страну привившимся российской вакциной

Израильскому премьеру должны сегодня представить проект , который позволит въезжать в страну привившимся российской вакциной от коронавируса. В случае одобрения такие меры начнут действовать с 1 ноября.

В нынешней ситуации открытие любого туристического направления можно считать важным событием, — сказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Любая страна, особенно такая, как Израиль, которая входила в 10-ку самых популярных на российском рынке, важна для туристической индустрии и для наших туристов. Если будет принято решение о том, что страна признает «Спутник», и станет пускать вакцинированных туристов, конечно, это не приведет к мгновенному восстановлению туристического потока, но наши туристы смогут туда поехать», — сказала она. При этом Ломидзе отметила, что в любом случае возникнет следующий вопрос – «об открытии авиасообщения и количестве рейсов». «Соответственно стоимости туров, безусловно, эти нюансы тоже имеют значение и тоже будут влиять на туристический поток, но сам по себе факт признания «Спутника» будет очень хорошей новостью для наших путешественников и туроператоров», — отметила она.

Майя Ломидзе добавила, что Россия – это один из приоритетных туристических рынков для Израиля.