Московская мэрия пока не комментировала сообщения о планах ввести жесткие ограничения с 30 октября по 7 ноября

Как писал журнал Forbes со ссылкой на участников совещаний в столичной администрации, речь идет о возможном полном закрытии торговых центров, заведений общепита и других учреждений сферы услуг.

Владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов сказал «Эху», что он пока не берется оценивать вероятность введения подобных мер, тем не менее он не сомневается, что в этом случае многие заведения столкнутся с очередным кризисом. «Любые ограничения для бизнеса на сегодняшний день критичны. Кто-то переживет это, для кого-то это может стать последней каплей. В силу того, что не только ресторанный бизнес, весь бизнес истощен, любые ограничения трудно переживаются. Разговоры про доставку – это стереотип какой-то. Ресторан не может работать на доставку, у нас есть блюда, которые подлежат доставке – это пицца, суши, бургеры, и они занимают больше 90 процентов доставки. А гастрономические блюда практически не берут доставкой, минимальный процент. Если ресторан начинает работать только на доставку, он работает в жуткий минус. Да, если это ресторан направленности пицца, суши, то у него все нормально, но у него и раньше, до пандемии, до локдауна, было все нормально с доставкой. Обычные рестораны не встраиваются в это, какой-то процент они запускают, но это все», — сказал он. При этом Миронов подчеркнул, что официальных заявлений властей относительно ограничений в Москве пока нет. «На самом деле, это слухи, говорят, что закроют, но официальной позиции властей нет такой, никто об этом не говорит официально. Слухи возникают разные постоянно, ориентироваться на них не хотелось бы», — отметил Сергей Миронов.

Ситуацию с коронавирусом планирует обсудить сегодня с министрами президент Владимир Путин.