Президенту Бразилии Жаиру Болсонару могут предъявить обвинения в массовом убийстве

Оппоненты главы государства считают, что из-за его действий по борьбе с ковидом погибли сотни тысяч людей.

В комиссия сената Бразилии считают, что президент и еще шестьдесят девять представителей руководства страны несут ответственность за гибель более половины от всех жертв пандемии в республике. Об этом американский телеканал CNN сообщает со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса. В нём сказано, что «безрассудный подход правительства к пандемии подверг граждан риску массового заражения». Авторы текста отдельно отмечают, что Жаир Болсонару боролся с ковидом с помощью стратегии так называемого «стадного иммунитета». Она подразумевает, что значительная часть общества должна переболеть, чтобы потом выработать антитела и защитить население в целом.

Если комиссия сената одобрит этот отчёт, то на следующей неделе его отправят в прокуратуру. Она в течение месяца должна будет объявить о мерах, вытекающих из доклада. Однако, как отмечает телеканал, генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас вряд ли предъявит Жаиру Болсонару обвинения в массовом убийстве, поскольку глава ведомства считается соратником президента.

Бразилия – одна из самых пострадавших от пандемии стран. По подсчётам университета Джонса Хопкинса, от коронавируса по стране умерли не менее шестисот тысяч человек.