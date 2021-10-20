Ситуацию с коронавирусом в России планирует обсудить сегодня с министрами президент Владимир Путин. Накануне в правительстве предложили объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Там объяснили это сложной эпидемиологической ситуацией.

Тем временем в Кремле пояснили, что пока Путин не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом.