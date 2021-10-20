Ректора московской Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева вновь госпитализировали. Минувшей ночью его увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом – написала в Facebook его супруга.

На прошлой неделе стало известно о задержании Зуева по делу о хищении более 20 миллионов рублей у Фонда новых форм образования. По этому делу также проходит бывший замминистра просвещения Марина Ракова.

По словам коллег Зуева, силовики забрали его из больницы, где он находился с гипертоническим кризом и почти 30 часов его допрашивали. Сам он вины не признает. Суд назначил ему в виде меры пресечения домашний арест.