Виновник ДТП в Челябинской области разрезал свой автомобиль и закопал его в попытке скрыть доказательства, — говорят в полиции. По их данным, накануне автомобиль «Лада-Приора» сбил человека и скрылся с места происшествия. Установить личность водителя смогли с помощью камер видеонаблюдения, — рассказали в региональном управлении МВД. Также полицейские обнаружили части автомобиля и разрезанный номерной знак.

Сам владелец машины отпущен под обязательство о явке.