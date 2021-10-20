Чукотка получила только половину от запланированного объема продовольствия

Перебои с доставкой грузов были вызваны проблемами с навигацией, — передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство. Там заверяют, что в ближайшее время в порты Чукотки должны прийти как минимум шесть судов. Это позволит завершить северный завоз. Часть груза собираются доставить авиацией.

О проблемах с завозом на прошлой неделе писал в Instagram губернатор Роман Копин. Также на проблемы с доставкой грузов жаловался глава Камчатского края Владимир Солодов.