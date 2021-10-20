Загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Институте Склифосовского в Москве составила 100%. Несмотря на это, продолжается прием пациентов, у которых диагностировали инфекцию. Это связано с тем, что места освобождают те, кто вылечился, — рассказал в эфире «Эха» глава лечебного заведения Сергей Петриков. Он обратил внимание, что подавляющее большинство заразившихся, кто поступил к ним, не прививались от коронавируса. Петриков назвал нежелание вакцинироваться игрой со смертью.
2021-10-20T10:38:52+03:00
2021-10-20T10:38:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:38, 20 октября 2021
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