Загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Институте Склифосовского в Москве составила 100%. Несмотря на это, продолжается прием пациентов, у которых диагностировали инфекцию. Это связано с тем, что места освобождают те, кто вылечился, — рассказал в эфире «Эха» глава лечебного заведения Сергей Петриков. Он обратил внимание, что подавляющее большинство заразившихся, кто поступил к ним, не прививались от коронавируса. Петриков назвал нежелание вакцинироваться игрой со смертью.