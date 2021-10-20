В Москве сегодня должны пройти переговоры по ситуации в Афганистане. В консультациях, как ожидается, примут участие и представители группировки «Талибан», это их первый приезд в российскую столицу после того, как талибы захватили власть в республике в середине августа.

Востоковед и политолог Елена Супонина сказала «Эху», что скорее всего визитеры будут просить Москву о признании, однако она полагает, что с этим не стоит торопиться. Она добавила, что проблема, как продолжать контакты с «Талибан» стоит не только перед Россией, но и перед другими странами, в первую очередь США.

Группировка «Талибан» признана в России террористической и запрещена.