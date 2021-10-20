Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Якутии. На его борту находились более 40 вахтовиков, которые направлялись на Чукотку. По данным прокуратуры, в одном из двигателей упало давление масла. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Пассажиров уже отправили на Чукотку другим лайнером, — передает агентство РИА «Новости».

Еще одно ЧП с самолетом произошло сегодня в Челябинске. Там после взлета вернулся в аэропорт лайнер Sukhoi Superjet, на борту которого находились около ста человек. Здесь, как сообщается, возникли проблемы с гидравлической системой.