Якутия с сегодняшнего дня вводит систему цифровых кодов для посещения общественных заведений. Это связано с непростой ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в регионе. В начале недели зампред правительства республик Ольга Балабкина говорила о сильной нагрузке на местную систему здравоохранения.

На сегодняшний день цифровые коды для посещения общественных мест ввели уже почти три десятка российских регионов, еще полтора десятка планируют сделать это в ближайшее время