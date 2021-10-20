Столичные власти, по данным журнала Forbes, обсуждают резкое ужесточение антиковидных ограничений в Москве. Закрыть многие заведения могут в конце следующей недели. Торговым центрам, ресторанам, кафе, парикмахерским, кинотеатрам, и другому столичному бизнесу могут запретить принимать посетителей на краткосрочный период. Об этом журнал Forbes пишет со ссылкой на два источника из сферы ресторанного бизнеса и на владельца московской сети салонов красоты. Они сказали, что закрыть заведения могут полностью, и речи о введении, например, обязательного посещения по электронным кодам, не идёт.

Помимо этого, проект указа подразумевает запрет на посещение поликлиник для получения плановой медицинской помощи, закрытие ветеринарных клиник и запрет на проведение массовых мероприятий.

По этим данным, строгие ограничения введут, если заболеваемость в течение следующих семи дней будет выше, чем за минувшую неделю. Предполагается, что эти запреты будут действовать с 30-ого октября по 7-ое ноября, то есть в период, когда в стране могут объявить нерабочие дни. Соответствующую инициативу предложила вице-премьер Татьяна Голикова.

С начала осени темпы распространения коронавируса в Москве выросли в несколько раз. Вчера, например, оперативный штаб объявил 5700 новых случаев заражений за сутки.