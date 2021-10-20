Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии

По данным местных метеорологов, пепел поднялся на высоту около 3,5 тыс. метров. Сообщается о выбросе камней. Местным жителям рекомендовано не приближаться к горе. Тем временем из-за сейсмической активности на юге страны поднялся остров Иводзима. В результате на суше оказались останки затопленных кораблей времен Второй мировой войны.
2021-10-20T09:34:42+03:00
2021-10-20T09:58:47+03:00
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09:34, 20 октября 2021
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