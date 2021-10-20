Компания Facebook собирается сменить название

Как пишет интернет-издание «The Verge «, об этом могут объявить в следующий четверг. По словам источника, такой шаг должен будет отразить концепцию того, что одноименная социальная сеть является лишь одним из продуктов компании, которой принадлежат другие популярные интернет-ресурсы.

Новое имя пока держат в секрете. Однако, как предполагает «The Verge «, оно может быть связано с названием технологии дополненной реальности Horizon.