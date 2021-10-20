Мэрия Москвы, как пишет «Коммерсантъ», потребовала от ТЦ подключить свои камеры к городской системе видеонаблюдения

Московская мэрия, как пишет газета «Коммерсантъ», потребовала от торговых центров подключить свои камеры к городской системе видеонаблюдения. Как пояснили источники издания, в столичной администрации объясняют такую меру необходимостью усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Мэрия еще в прошлом году требовала от торговых центров интегрировать свои камеры в единую систему, однако почти 300 объектов это распоряжение не выполнили.

Ранее столичная администрация пригрозила нескольким крупным торговым центрам, что приостановит их работу, поскольку многие посетители не соблюдали требования о ношении масок.