Представители афганской группировки «Талибан» приедут сегодня на переговоры в Москву

Это первый визит в российскую столицу после того, как талибы захватили власть в Афганистане. В Москве планируют обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в этой республике. В консультациях будут участвовать представители стран Центральной Азии.

Группировка «Талибан» признана российским судом террористической и запрещена.