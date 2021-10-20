Президенту Бразилии Жаиру Болсонару могут предъявить обвинения в массовых убийствах из-за пандемии коронавируса

Как говорится в проекте доклада Конгресса о расследовании действий властей по борьбе с инфекцией, глава государства и другие члены правительства фактически позволили вирусу распространиться среди населения в надежде, что так будет достигнут так называемый коллективный иммунитет.

По мнению авторов доклада, администрация Болсонару несет ответственность за более чем половину всех смертей от коронавируса в Бразилии. Согласно официальным данным, в стране из-за инфекции скончались более 600 тысяч человек. Сегодня этот отчет обсудит комиссия Сената. В случае одобрения документ будет направлен генеральному прокурору республики.