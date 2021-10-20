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09:07, 20 октября 2021

Суд в Москве вернется к рассмотрению административного дела в отношении журналиста Юрия Дудя

Блогеру вменяют пропаганду наркотиков из-за двух интервью с представителями шоу-бизнеса. Поводом для начала разбирательства стала беседа Дудя с известным украинским YouTube-блогером Ивангаем и реп-исполнителем Моргенштерном. В этих интервью оба собеседника рассказывали о своем опыте употребления наркотиков. Фрагменты разговоров Дудя, в которых затрагивается эта тема, сопровождались надписями «Наркотики – зло. Не употребляйте их!». Однако на содержание интервью все равно пожаловалась провластная организация под названием «Лига безопасного интернета». Там убеждены, что речь идет именно о пропаганде наркотиков.

Рассмотрение административного дела в суде началось еще этим летом, однако оно прерывалось из-за назначенной в ходе процесса психолого-лингвистической экспертизы видеороликов. Ее результаты пока неизвестны. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в свою очередь, утверждает, что проведенная ранее проверка подтвердила факты пропаганды наркотиков в интервью Дудя. Журналисту теперь грозит штраф до 1,5 млн рублей.

Сам Юрий Дудь воздерживается от комментариев по поводу своего административного дела.


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