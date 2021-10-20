Дома, в которых проходили обыски в США, принадлежат родственникам Олега Дерипаски, сообщает его представитель

Дома, в которых проходили обыски в США, принадлежат родственникам бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает его представитель. Следственные действия проводились на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями, признала представитель предпринимателя Лариса Беляева. По ее словам, Олег Дерипаска не имеет отношения к жилым помещениям в Нью-Йорке и Вашингтоне, в которые пришли сотрудники ФБР.

Обыски длились в общей сложности более 10 часов, и на данный момент они завершены. По данным агентства ТАСС, перед отъездом агенты Бюро расследований погрузили в микроавтобус десятки коробок, свертков и папок с бумагами. Что в них, не известно. После отъезда силовиков в здания никто не заходил и не покидал их. Санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски были введены еще весной 2018 года Минфином США. Тогда же под ограничения попали и ряд контролируемых предпринимателем компаний, в том числе «Русал». Однако к началу 2019 года с организаций санкции сняли. В конце прошлого года агентство Bloomberg писало, что Дерипаска вопреки ограничениям продолжает принимать участие в управлении «Русалом», однако юристы бизнесмена это отрицали.

На фоне новостей об обысках, акции компании «Русал» на Гонконгской фондовой бирже просели почти на 3%.