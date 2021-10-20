Директор Института Склифосовского: Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом не прививались от инфекции

Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом в Институте Склифосовского не прививались от инфекции. Об этом в эфире Эха рассказал директор учреждения Сергей Петриков. Петриков назвал нежелание вакцинироваться игрой со смертью.
2021-10-20T09:05:50+03:00
2021-10-20T09:18:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922342-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3548268.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 09:05, 20 октября 2021
Загрузка комментариев...