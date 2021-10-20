Московская мэрия, как пишет Forbes, планирует ввести жесткие ограничения в конце октября и в начале ноября

Московская мэрия, как пишет журнал Forbes, планирует ввести жесткие ограничения в конце октября и в начале ноября. На неделю в столице хотят закрыть рестораны, торговые центры, салоны красоты и парикмахерские, а также ряд других предприятий сферы услуг, — говорят источники издания, которые присутствовали на совещаниях в мэрии. Исключения не будут делать даже для тех, кто уже вакцинировался от коронавируса. При этом вводить специальные коды в столице не собираются.

В проекте указа мэра , который оказался в распоряжении Forbes говорится, что такие ограничения на ноябрьские праздники будут введены при условии, что число случаев заболеваний коронавирусом в течение недели, начиная с четверга, окажется выше, чем за период с 13 по 20-е октября.