Самолет Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Челябинска. Он должен был лететь в Норильск, однако вернулся из-за технических проблем. По словам источника агентства «Интерфакс», у воздушного судна возникли проблемы с гидравлической системой. На его борту находится около ста человек. Посадка прошла благополучно.