Самолет Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Челябинска. Он должен был лететь в Норильск, однако вернулся из-за технических проблем. По словам источника агентства «Интерфакс», у воздушного судна возникли проблемы с гидравлической системой. На его борту находится около ста человек. Посадка прошла благополучно.
2021-10-20T09:03:39+03:00
2021-10-20T09:20:06+03:00
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09:03, 20 октября 2021
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