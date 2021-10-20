Зюзинский суд Москвы должен вернуться к рассмотрению административного дела против журналиста Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотических средств в двух интервью. Ранее слушания были отложены, так как суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу. Ее результаты должны будут огласить на сегодняшнем заседании. Защита Дудя просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления.
2021-10-20T08:36:43+03:00
2021-10-20T09:20:25+03:00
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08:36, 20 октября 2021
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