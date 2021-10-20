В Москве, как пишет «КоммерсантЪ», задержан замгендир Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

В Москве, как пишет газета «Коммерсантъ», задержан заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. После чего Марата Арустамова самолетом доставили в Благовещенск. По сведениям издания, Арустамова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В материалах дела говорится, что он получал откаты за помощь при заключении контрактов на строительство объектов на космодроме Восточный. По словам источник агентства РИА «Новости», топ-менеджера задержали после внутренней проверки в «Роскосмосе». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тем временем резко раскритиковал работу руководства Центра. Он недоволен ходом строительства объектов на Восточном.