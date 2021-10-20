Власти Москвы, по данным Forbes, обсуждают введение жестких ограничений в городе

Власти Москвы, по данным журнала Forbes, обсуждают введение жестких ограничений в городе. С 30 октября по 7 ноября, по словам источника издания, в столице ограничат доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники. Исключения не будет даже для привитых граждан. Введения цифровых кодов не планируют.

В самой мэрии эту информацию пока не комментировали.