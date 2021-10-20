Администрация Воронежской области, как издание «Блокнот», планирует провести массовые мероприятия в разгар пандемии

Администрация Воронежской области, как пишет интернет-издание «Блокнот», планирует провести массовые мероприятия в разгар пандемии. Местное правительство, по сведениям журналистов, подыскивает зал вместимостью не менее 1300 посадочных мест и помещение для банкета, рассчитанное на 700 человек. Соответствующий документ обнаружили на портале госзакупок.

Праздничные мероприятия приурочены к Дню работников сельского хозяйства. Банкет планируют провести в ноябре. С учетом подарков правительство области планирует потратить на него около 10 миллионов рублей.