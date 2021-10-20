Теракт произошел в столице Сирии

В центре Дамаска злоумышленники взорвались две бомбы возле армейского автобуса. По предварительным данным, не менее 13 человек погибли. По словам источника агентства РИА «Новости» на месте происшествия саперы обезвредили еще одно взрывное устройство. Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.
2021-10-20T08:34:05+03:00
2021-10-20T08:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 20 октября 2021
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