Американские силовики проводили обыски в домах, которые принадлежат родственникам Олега Дерипаски

Американские силовики проводили обыски в домах, которые принадлежат родственникам миллиардера Олега Дерипаски, — пояснили в окружении бизнесмена. Там подчеркнули, что сам владелец компании «Русал» собственником этих домов не является. Обыски проходили в Нью-Йорке и Вашингтоне, они длились несколько часов. Как подтвердила представитель бизнесмена Лариса Беляева, следственные действия были связаны с американскими санкциями.

После обысков, как пишет газета РБУК, стоимость акций компании Русал на Гонконгской бирже опустилась почти на 3%.