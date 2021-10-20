Пассажирский лайнер готовится к экстренной посадке в Челябинске

Самолет Superjet готовится к экстренной посадке в Челябинске из-за технических проблем, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Пассажирский лайнер Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск — Норильск, запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой», — сказал источник. На борту самолета порядка 100 человек. Самолет совершит посадку в ближайшее время.
2021-10-20T08:31:36+03:00
2021-10-20T08:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 20 октября 2021
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