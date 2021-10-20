Пассажирский лайнер готовится к экстренной посадке в Челябинске

Самолет Superjet готовится к экстренной посадке в Челябинске из-за технических проблем, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Пассажирский лайнер Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск — Норильск, запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой», — сказал источник. На борту самолета порядка 100 человек. Самолет совершит посадку в ближайшее время.