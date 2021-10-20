Компания Facebook намерена сменить название

Оно должно ассоциироваться не только с одноименной соцсетью, но со всей «метавселенной» своих продуктов, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник. По его данным, ребрендинг, скорее всего, будет позиционировать синий логотип Facebook как лишь один из многих продуктов «материнской» компании, которая также владеет сервисами WhatsApp, Instagram и другими продуктами. Глава компании Марк Цукерберг может объявить об изменении названия на ежегодной конференции, которая пройдет 28 октября, пишет портал, отмечая, что это может случиться и раньше.

В понедельник в Facebook сообщили, что собираются создать 10 тысяч рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке «метавселенной». Этот план рассчитан на пять лет.