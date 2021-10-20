В деле о продаже младенцев, по данным агентства ТАСС, появились 6 новых эпизодов

В общей сложности медикам теперь вменяют продажу 24 детей от суррогатных матерей под видом лечения бесплодия, утверждает ТАСС со ссылкой на адвоката. По словам защитника, все новые эпизоды связаны с филиппинскими биологическими родителями. Следствие уверено, что дополнительно врачи продали еще 10 младенцев, 8 из которых уже вывезли из России. Остальные же находятся в детском доме «Центральный» в статусе потерпевших. Новые обвинения были предъявлены еще 1 сентября, однако стало известно об этом только сейчас.

Громкое дело было возбуждено в январе прошлого года. Следователи настаивают на том, что столичные врачи-репродуктологи, а также глава медицинского центра незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей иностранным покупателям. Все фигуранты дела настаивают на своей невиновности.

Агентство ТАСС утверждает, что недавно была арестована еще одна суррогатная мать, её обвинили в торговле людьми в отношении несовершеннолетних.