Акции «Русала» упали при открытии утренней сессии в Гонконге более чем на 1%

Далее падение ускорилось почти до 3%. Накануне на Мосбирже бумаги подешевели на 7%. Акции российского алюминиевого гиганта теряют в цене на фоне новостей об обысках в Вашингтоне и Нью-Йорке в домах, связанных с основателем компании Олегом Дерипаской.

Представитель российского бизнесмена сообщил, что дома принадлежат его родственникам, а основанием для мероприятий послужили два судебных ордера, связанных с санкциями США.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на источник пишет, что обыски прошли в рамках уголовного расследования деятельности миллиардера.