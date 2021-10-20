В столице Сирии Дамаске автобус сирийской армии подорвался на минах, заложенных у Президентского моста. Об этом сообщило агентство САНА. По его данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом. В результате этой атаки есть погибшие и раненые.

РИА «Новости» сообщают со ссылкой на источник в службе безопасности, что жертвами теракта, по предварительным данным, стали 14 военнослужащих.