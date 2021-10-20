Министерство цифрового развития ответило телеканалу «Дождь»* на обращение внести поправки в закон об иноагентах. Министерство предложило обратиться с поправками к авторам закинициативы об иноагентах и приложить данные о неэффективности закона. При этом запрос направляли несколько российских СМИ в Администрацию президента. В нем журналисты предлагали аннулировать действующий список иностранных агентов, а в будущем при его составлении предупреждать медиа о включении в него и вносить только по решению суда. В ходе заседания Министерство юстиции, которое и принимает решение о статусе иноагента, должно доказать как связь между зарубежным финансированием и политической деятельностью, так и то, что она вообще ведется. Кроме того, было предложено не признавать журналистов, которые работаю в СМИ-иноагентах, иноагентами-физлицами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что эти идеи не являются ультимативными, а, значит, их можно обсуждать. Перспективы поправок, он уточнять не стал. В Кремле неоднократно подчеркивали, что закон об иноагентах нужен и отменять его не собираются.