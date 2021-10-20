Facebook выплатит около 5 миллионов долларов штрафа по иску Минюста США о дискриминационной политике найма работников

Еще 9,5 миллионов компания заплатит пострадавшим. Кроме того, Facebook начнет обучать сотрудников требованиям по противодействию дискриминации в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что штраф, выписанный Facebook, является самым крупным за всю 35-летнюю историю данного положения.