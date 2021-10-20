Свыше 40 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней

Они не прекращаются более трех суток. Об этом сообщает газета «Бизнес стандард» со ссылкой на правительство штата Уттаракханд.

Ливни вызвали оползни, камнепады и наводнения. Десятки людей считаются пропавшими без вести. Местные власти обратились за помощью к вооруженным силам, которые примут участие в спасательных операциях.

Муссонные дожди продолжаются и на юге страны, где в юго-западном штате Керала, как сообщила накануне газета «Декан геральд», погибли 38 человек. Метеорологи считают, что в ближайшие дни интенсивность ливней должна снизиться.