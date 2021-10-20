Встреча в «московском формате» по Афганистану пройдёт сегодня в «Президент-Отеле»

Делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан» впервые прилетела в Москву после захвата власти в Афганистане.

Изначально планировалось, что в мероприятии примут участие центрально-азиатские страны, а также Иран, Китай, Пакистан, Индия и Соединенные Штаты. Однако, в минувший понедельник в Госдепартаменте США заявили, что не смогут принять участие во встрече из-за логистических сложностей, однако считают мероприятие эффективным и конструктивным.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко считает, что Вашингтон не видит особого смысла общаться с талибами на московской площадке. Такое мнение он выразил в интервью «Эху».

Малашенко также отметил, что никаких кардинальных решений на предстоящей встрече не может быть принято.