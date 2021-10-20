Два российских футбольных клуба сегодня сыграют свои матчи в европейских турнирах — Лиге чемпионов и Лиге Европы

Санкт-Петербургский «Зенит» примет у себя итальянский «Ювентус», а столичный «Спартак» — английский клуб «Лестер Сити».

Первым из российских клубов сыграет «Спартак» в рамках Лиги Европы. «Красно-белые» свои последние матчи проводят довольно удачно: в минувшую субботу им удалось концовке встречи со столичным «Динамо» отыграть два мяча и вырвать ничью, а до этого одержать две победы над соперниками в российском чемпионате и одну – в Лиге Европы над лидером итальянской Серии А «Наполи». «Лестер», в свою очередь, лихорадит: в английском чемпионате – только одна победа в последних пяти встречах, хоть и над «Манчестер Юнайтед», а последний матч в еврокубках завершился поражением от польской «Легии».

Непростой период и у петербургского «Зенита», которому предстоит в Лиге чемпионов сразиться с «Ювентусом». Клуб впервые за три года проиграл два матча подряд в российском чемпионате и теперь опережает своего ближайшего преследователя – клуб «Сочи» — всего на два очка. Правда, в главном клубном турнире Европы у «Зенита» положение пока отнюдь не удручающее: в конце сентября он одержал важнейшую победу над шведским «Мальмё» со счетом 4:0. Но и «Ювентус» на подъеме: в группе Лиги чемпионов он уже одержал две победы, а в чемпионате Италии после невзрачного старта выиграл четыре матча подряд.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» начнется в 17:30, а игра между «Зенитом» и «Ювентусом» — в 22:00 по московскому времени. Трансляцию обеих встреч будет вести телеканал МАТЧ ТВ.