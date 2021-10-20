Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Максима Инкина

Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего генерального директора «Фонда новых форм развития образования» Максима Инкина. Он является фигурантом уголовного дела против экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Максим Инкин стал одним из первых, кто был арестовал по так называемому «делу Раковой». По данным следствия, Марина Ракова, будучи заместителем министра просвещения, была причастна к хищению не менее 50 миллионов рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Образование». Силовики уверены, что деньги были украдены именно через «Фонд новых форм развития образования» и конкретно его генеральным директором Максимом Инкиным и еще двумя фигурантами. Если суд решит, что мера пресечения остается в силе, то Инкин пробудет в СИЗО минимум до 29 ноября.

Между тем сама Марина Ракова также находится под арестом, свою вину она не признает и настаивает на невиновности уже арестованных фигурантов дела. Обвинения также уже предъявлены мужу чиновницы Артуру Стеценко, бывшему сотруднику «Фонда» Евгению Заку, исполнительному директору Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристине Крючковой и ректору «Шанинки» Сергею Зуеву.

Статья, по которой было возбуждено уголовное дело в отношении Марины Раковой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет